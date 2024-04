Torino. Gli auguri di Giuseppe Conte a Sarah Disabato, candidata M5s alle Regionali

AgenPress – “Auguri e un grande in bocca lupo alla nostra Sarah Disabato, da ieri candidata del M5salla presidenza della Regione Piemonte. La competenza e la passione di Sarah, unita al sostegno e all’energia della nostra comunità piemontese, è la spinta decisiva per far voltare pagina alla regione dopo cinque anni di disastro targato centrodestra. Forza Sarah, siamo al tuo fianco!”. Così Giuseppe Conte su X.

La presidente del gruppo consiliare pentastellato a Palazzo Lascaris e coordinatrice regionale M5s è stata scelta come candidata per sfidare gli avversari di centrodestra e centrosinistra, Alberto Cirio e Gianna Pentenero. L’ufficializzazione della candidatura è arrivata durante una conferenza stampa alla quale è presente anche la vicepresidente M5s, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

“Partiamo da una parola chiave: diritti. Diritti che spesso sono negati. Il primo che vorrei tutelare è il diritto alla salute. Il Piemonte è fanalino di coda. Cirio e Chiamparino sono state due facce della stessa medaglia in termini di edilizia pubblica”, ha detto Disabato.