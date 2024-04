Firenze. Eike Schmidt annuncia la sua candidatura a sindaco. Chiedo al centrodestra di sostenermi

“Il Pd mi sta facendo una pubblicità gratuita, con oltre 50 comunicati e molti meme. Forse dovrei spiegare a tutti che io non sono il candidato del Pd. Non è che io mi candido contro il Pd, ma mi candido per i fiorentini”.

AgenPress – Eike Schmidt è ufficialmente il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra. Lo ha annunciato lo stesso Schmidt, che dopo la guida degli Uffizi a Firenze è oggi direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, convocando questa mattina la stampa in piazza della Signoria, proprio sotto Palazzo Vecchio.

“Sciolgo ufficialmente la riserva e mi candido a sindaco di Firenze. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale”.

“Tra le prime cose che farò sarà quello di chiedere l’aspettativa” da direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, “lo faccio ben prima dei 45 giorni come previsto dai termini di legge. Ci saranno alcuni giorni, tempi tecnici, per averla concessa dal ministero a Roma e da metà mese sarò al 100% sul campo a Firenze. La legge è uguale per tutti. Come sapete c’è un professore universitario di Firenze, Giuseppe Conte, che ormai è in aspettativa da sei anni per attività politica. Quindi vale anche per i dirigenti”.

“Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale. Ci sono almeno due gruppi di persone che si sono trovate a lavorare per formare una o due liste civiche, vedremo se saranno una o due. Con loro finalizzeremo il programma. Con le persone a me vicine abbiamo lavorato già sul programma in questi mesi. A breve annuncerò data e luogo in cui presenterò il mio programma”.

Schmidt ha spiegato che “da luglio dello scorso anno quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c’erano dei fiorentini che mi fermavano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi, oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri”.

“So che a Firenze ci sono grandi problemi, dalla sicurezza all’over tourism. Il degrado e la sicurezza sono sicuramente i problemi maggiori di Firenze. Già come direttore degli Uffizi ho affrontato questi temi e continuerò a farlo insieme alle altre problematiche della città. Le Cascine sono un grande problema che va affrontato con forza. Non con una sola ricetta e ci sono tutta una serie di misure che annuncerò”.

“Il Pd mi sta facendo una pubblicità gratuita, con oltre 50 comunicati e molti meme. Forse dovrei spiegare a tutti che io non sono il candidato del Pd. Non è che io mi candido contro il Pd, ma mi candido per i fiorentini”.

“Quello che è fondamentale è il programma. A Firenze c’è una candidata – ha aggiunto in riferimento alla candidata del centrosinistra Sara Funaro -, indicata in maniera monarchica dall’alto ormai 8-9 mesi fa che sul suo sito web non ha ancora il programma. Mi domando cosa abbia fatto in tutti questi mesi”.