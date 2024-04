Roma. Bunker di Villa Torlonia. Erbaggi (FDI): “Al via la riapertura”

AgenPress. “A seguito del documento presentato a novembre scorso, finalmente la Giunta Gualtieri ha dato il via libera alla riapertura dei bunker di Villa Torlonia. Un importante successo per la cittadinanza che presto potrà nuovamente fruire del polo, che arriva dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione capitolina della mia richiesta di reperire i fondi per la messa in sicurezza dell’area, finalizzata alla riapertura definitiva dei bunker, un sito che, nel triennio di affidamento a Roma Sotterranea, era stato visitato da oltre 10mila utenti”.

Così in una nota Stefano Erbaggi, Consigliere del Comune di Roma.