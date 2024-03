Zelensky chiede agli Usa gli aiuti militari, altrimenti costretti a ritirarci. Missili ATACMS per colpire gli aeroporti in Crimea

AgenPress – Le forze armate ucraine potrebbero presto essere costrette a ritirarsi ulteriormente se gli aiuti militari statunitensi continuano a essere ritardati. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, invitando Washington a fornire più missili a lungo raggio per colpire gli aeroporti nella Crimea occupata.

In un’intervista al Washington Post pubblicata il 29 marzo, Zelensky ha affermato che i suoi militari non sono stati in grado di pianificare operazioni di controffensiva poiché non sanno se disporranno delle armi necessarie per condurne una.

“Se non si fanno passi avanti per preparare un’altra controffensiva, la Russia li farà”, ha detto, aggiungendo: “Questo è ciò che abbiamo imparato in questa guerra: se non lo fai tu, lo farà la Russia”.

Dopo una controffensiva fallita lo scorso anno, le forze russe ora portano avanti un’iniziativa su vasta scala che l’Ucraina trova sempre più difficile contenere, in gran parte a causa della mancanza di munizioni .

Ciò è stato chiaramente illustrato a febbraio, quando la Russia ha preso Avdiivka, costringendo le truppe ucraine a ritirarsi dalla città e ad accelerare la costruzione di linee difensive più indietro sul territorio ucraino.

“Stiamo cercando di trovare un modo per non ritirarci”, ha detto Zelensky, aggiungendo che dopo la caduta di Avdiivka “abbiamo stabilizzato la situazione grazie ai passi intelligenti dei nostri militari”.

Ma ha avvertito che la situazione più ampia sarà grave senza ulteriori aiuti militari.

“Se non c’è il sostegno degli Stati Uniti, significa che non abbiamo difesa aerea, né missili Patriot, né disturbatori per la guerra elettronica, né proiettili di artiglieria da 155 mm”, ha detto.

“Significa che torneremo indietro, ci ritireremo, passo dopo passo, a piccoli passi”. Oltre ad avanzare in prima linea, le forze russe hanno anche intensificato gli attacchi missilistici e droni contro le città e le infrastrutture civili dell’Ucraina .

Oltre a dover far fronte alla diminuzione delle scorte di missili per la difesa aerea , l’Ucraina ha anche una carenza di missili a lungo raggio con cui colpire le basi aeree da cui decollano i bombardieri russi.

“Quando la Russia ha missili e noi no, attaccano con missili: tutto: gas, energia, scuole, fabbriche, edifici civili”, ha detto, aggiungendo: “ATACM-300, questa è la risposta”.

Gli ATACMS sono sistemi missilistici tattici dell’esercito a lungo raggio. Dopo mesi di riflessioni, gli Stati Uniti ne hanno consegnato un piccolo numero all’Ucraina nell’ottobre 2023, ma si trattava di un modello più vecchio con un’autonomia di 165 chilometri.

“Le varianti più recenti dell’ATACMS hanno una portata massima di circa 300 chilometri e finora non sono state fornite all’Ucraina.”

“Quando la Russia saprà che possiamo distruggere questi aerei, non attaccheranno dalla Crimea”, ha detto Zelenskyj.

“È come con la flotta ( del Mar Nero ). Li abbiamo respinti dalle nostre acque territoriali. Ora li spingeremo via dagli aeroporti della Crimea”.

Zelensky ha sottolineato che i “battibecchi” politici a Washington stanno ostacolando la capacità dell’Ucraina di reagire.

“Non possiamo più perdere tempo. L’Ucraina non può essere una questione politica tra i partiti”, ha detto, aggiungendo: “Se l’Ucraina cade, Putin dividerà il mondo”.