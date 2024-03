Isw. La Russia, scarsa di difese aeree, vuole distruggere la rete energetica dell’Ucraina. Prese di mira 130 strutture

AgenPress – Le forze russe stanno sfruttando le carenze della difesa aerea dell’Ucraina per lanciare un nuovo assalto che mira a distruggere la rete energetica del paese, ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) nel suo rapporto del 22 marzo.

L’esercito russo ha preso di mira oltre 130 strutture infrastrutturali energetiche in tutta l’Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 marzo con un massiccio attacco di droni e missili. L’attacco ha colpito la più grande centrale idroelettrica dell’Ucraina, la centrale idroelettrica di Dnipro , e dozzine di altre strutture.

Gli attacchi rappresentano “la più grande serie di attacchi combinati di droni e missili contro le infrastrutture energetiche ucraine dall’inizio dell’invasione su vasta scala”, ha affermato l’ISW .

Gli attacchi russi contro la rete elettrica ucraina nell’inverno del 2022 hanno distrutto metà delle infrastrutture energetiche del paese . L’Ucraina si è preparata ad affrontare un altro inverno di attacchi russi alla rete, ma alla fine di gennaio 2024 il primo ministro Denys Shmyhal ha dichiarato che il settore energetico ucraino era stabile .

Il massiccio attacco aereo del 22 marzo indica che la Russia potrebbe non aver rinunciato all’obiettivo di interrompere la rete elettrica dell’Ucraina.

“Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche all’inizio della primavera del 2024 mirano probabilmente a far crollare la rete energetica, in parte per bloccare gli sforzi ucraini di espandere rapidamente la propria base (industriale di difesa)”, ha affermato l’ISW.

Le gravi carenze nei sistemi missilistici di difesa aerea di Kiev offrono anche all’esercito russo un’altra possibilità di distruggere la rete. Il Washington Post ha riferito il 15 marzo che la carenza potrebbe presto costringere l’Ucraina ad adeguare la propria strategia riguardo agli attacchi russi, abbattendo solo un missile su cinque.

L’ISW ha affermato che le forze russe probabilmente sfrutteranno questa finestra di opportunità finché durerà la carenza.

“Le forze russe non sono riuscite a far crollare la rete energetica ucraina il 22 marzo, ma potrebbero mirare a continuare gli attacchi intensificati sulle infrastrutture energetiche nelle serie di attacchi successivi, in particolare per sfruttare i continui ritardi nell’assistenza di sicurezza occidentale che, secondo quanto riferito, limiteranno in modo significativo l’ombrello di difesa aerea dell’Ucraina, “, dicono gli analisti.

La capacità dell’Ucraina di ricostituire le proprie scorte missilistiche dipende dal flusso continuo di aiuti statunitensi, che sono rimasti bloccati in una situazione di stallo del Congresso per sei mesi.