Riccardo Cucchi: “Giusto non portare Acerbi in tournée. Spalletti conosce Juan Jesus, non credo si sia inventato tutto”

AgenPress. Riccardo Cucchi, giornalista, ex radiocronista e caporedattore dello sport a Radio Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione Tutto il mio calcio e non solo, condotta dal direttore Ezio Luzzi su Elleradio.

Ai microfoni dell’emittente, tra le altre cose, ha commentato l’esclusione di Francesco Acerbi dalla tournée americana della Nazionale italiana in seguito all’episodio avvenuto nel corso di Inter-Napoli che ha coinvolto il difensore dell’Inter e il brasiliano Juan Jesus:

“Credo che questo atteggiamento di Spalletti sia evidentemente saggio. Portare Acerbi in questa tournée della Nazionale avrebbe fatto accendere i riflettori su questo, su questi episodi e sul giocatore che avrebbe subito pressioni, domande e interviste e questo avrebbe forse creato un clima non sereno all’interno della squadra. Quindi credo, anche solo per tutelare il giocatore in attesa che la Giustizia Sportiva esprima il suo verdetto, che Spalletti con grande saggezza abbia scelto anche in accordo con il giocatore, almeno così appare nei comunicati ufficiali, che Acerbi lasciasse il ritiro.

Tra l’altro, e questo secondo me è un dettaglio non a poco, Spalletti ha allenato il Napoli e la Roma, conosce Juan Jesus e sa perfettamente che tipo di ragazzo sia, non credo che Juan Jesus si sia inventato tutto (…)”.