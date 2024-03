Pnrr. Corte dei Conti: ridotto l’ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità

AgenPress – La rimodulazione dei fondi per la sanità prevista dal dl Pnrr – secondo cui gli investimenti destinati alla realizzazione del programma ‘Verso un ospedale sicuro e sostenibile’, già finanziati con il Pnc, verranno posti a carico del Fondo ex art. 20 – “riducono l’ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità, incidono sui programmi di investimento regionali già avviati e comportano il rinvio dell’attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati”. Lo evidenzia la Corte dei Conti nella memoria sul decreto Pnrr depositata in commissione Bilancio alla Camera.

“Oltre a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l’aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati, lo spostamento comporta il rinvio dell’attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati”, osserva la Corte dei Conti, aggiungendo che “pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili”.