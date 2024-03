Israele. Idf, abbiamo ucciso il capo della sicurezza interna di Hamas nell’ospedale Al-Shifa

AgenPress – L’IDF ha dichiarato di aver ucciso un leader militante di Hamas durante un raid notturno all’ospedale Al-Shifa nel nord di Gaza, mentre Hamas afferma che l’uomo faceva parte delle forze di polizia civile di Gaza.

Secondo una dichiarazione dell’IDF, Faiq Mabhouh era il capo delle operazioni di sicurezza interna di Hamas e responsabile del “coordinamento delle attività terroristiche di Hamas nella Striscia di Gaza”. Il raid su Al-Shifa faceva parte di un’operazione congiunta con l’agenzia di intelligence israeliana e numerose armi sono state trovate in una stanza adiacente a dove è stato ucciso Mabhouh, hanno detto i militari.

“Faiq Mabhouh è stato eliminato in uno scontro con le truppe mentre era armato e nascosto in un complesso presso l’ospedale di Shifa, da cui operava e portava avanti l’attività terroristica”, si legge nella dichiarazione dell’IDF.

Hamas ha descritto Mabhouh come un agente di polizia civile, affermando in un comunicato che prima della sua morte aveva lavorato con le forze di polizia palestinesi per “controllare la situazione della sicurezza e garantire l’arrivo degli aiuti”.