Colloquio telefonico Biden e Netanyahu. “L’operazione a Rafah sarebbe un errore”

AgenPress – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha parlato al telefono questa sera con il presidente Joe Biden, secondo una dichiarazione dell’ufficio del leader israeliano che ha fornito una sintesi della loro conversazione.

“Abbiamo discusso gli ultimi sviluppi della guerra, compreso l’impegno di Israele a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra: eliminare Hamas, liberare tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non costituisca mai più una minaccia per Israele, fornendo allo stesso tempo gli aiuti umanitari necessari che aiuteranno nel raggiungimento di questi obiettivi”, si legge nella nota.

“Biden ha detto a Netanyahu che l’operazione a Rafah sarebbe un errore”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa sottolineando che il presidente ha espresso al premier israeliano “le sue preoccupazioni prima fra tutte per la sorte di un milione di persone. Rafah è inoltre un importante punto di passaggio degli aiuti e infine si trova al confine con l’Egitto”.

“Siamo arrivati ​​a un punto in cui ciascuna parte ha chiarito all’altra la propria prospettiva”, ha detto Sullivan.

La Casa Bianca è scettica nei confronti del piano di Netanyahu di effettuare un’operazione nella città meridionale di Rafah, dove si stanno rifugiando circa 1,5 milioni di palestinesi sfollati, mentre Israele cerca di eliminare Hamas dopo l’attacco mortale di Hamas del 7 ottobre.

L’accordo per tenere colloqui su Rafah è arrivato mentre Biden e Netanyahu parlavano lunedì, la loro prima interazione in più di un mese, mentre il divario tra gli alleati è cresciuto sulla crisi alimentare a Gaza e sulla condotta di Israele durante la guerra, secondo la Casa Bianca. .

Sullivan ha aggiunto che Biden ha interrogato il leader israeliano sulla mancanza di una “strategia coerente e sostenibile” per sconfiggere Hamas.