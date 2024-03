Porte aperte a Roma Tre. Visite guidate al Rettorato e all’Ex Mattatoio

AgenPress. L’Università degli studi Roma Tre è uno degli atenei (quasi 70 in tutta Italia) che partecipano alla Prima Giornata Nazionale delle Università con l’iniziativa “Università Svelate”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), il prossimo mercoledì 20 marzo.

Roma Tre aderisce all’iniziativa aprendo le porte delle sedi del Rettorato (via Ostiense 133) e del Dipartimento di Architettura (Ex Mattatoio, piazza Orazio Giustiniani, 4) proponendo alla cittadinanza visite gratuite, guidate su prenotazione. Un’occasione per frequentare due luoghi significativi per il valore architettonico e urbanistico della città: uno nuovissimo e contemporaneo, l’altro storico luogo recuperato al degrado e rigenerato come polo culturale.

Visita: Il Rettorato di Roma Tre

La sede del Rettorato dell’Università Roma Tre, è stata realizzata nel 2021 su progetto dello Studio Mario Cucinella Architects (uno dei più innovativi e celebrati studi di architettura contemporanea) in un luogo simbolo dell’ex zona industriale dell’Ostiense: a poca distanza dai Gazometri e dalle tante sedi che hanno consentito a Roma Tre di riqualificare e cambiare il volto dell’intero quadrante.

La visita (a cura del dott. Claudio Alberti) ha una durata di 45 minuti.

Sono previsti due turni (alle 10.30 e alle 11.30).

Numero massimo di partecipanti per singolo turno: 20 persone.

Visita: L’Ex mattatoio di Gioacchino Ersoch: l’officina culturale di Roma Tre

L’obiettivo della visita è restituire un quadro evolutivo delle strutture dedicate alla macellazione e al mercato della carne a Roma, attraverso la conoscenza del nuovo uso di alcuni edifici del complesso del 1888 progettato da Gioacchino Ersoch a sede del Dipartimento di Architettura di Roma Tre. Il racconto sarà accompagnato dalla visualizzazione, attraverso una applicazione open access di AR, facilmente scaricabile da smartphone o altri device, dell’impianto originario. Le animazioni sono state effettuate dagli studenti del Corso di Tecniche di Rappresentazione della Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica.

La visita (a cura della professoressa Laura Farroni) ha una durata di 45 minuti.

Sono previsti due turni (alle 15 e alle 16).

Numero massimo di partecipanti per singolo turno: 20 persone

Per partecipare alle visite gratuite è necessario effettuare la prenotazione a questo link: UNIROMA 3 | Prenota Accesso