AgenPress – Fornire all’Ucraina un sostegno globale non “provocherà” il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin , ma porterà alla fine della guerra.

I ministri degli Esteri della Repubblica ceca Jan Lipavskyi e quello polacco Radoslav Sikorskyi hanno sottolineato nell’articolo che i soldati ucraini sono stati costretti per diversi mesi a conservare seriamente le munizioni.

“Ora il vantaggio dei russi in questa faccenda è di 8:1”, – cita l’articolo dei diplomatici della rivista “European Truth”. Una situazione del genere non è sicuramente la strada verso la vittoria.

“Ma possiamo ancora cambiare la situazione. Abbiamo bisogno di investimenti a lungo termine nella sicurezza che creeranno un deterrente così potente da impressionare Putin e i suoi amici. Possiamo approfondire ed espandere le nostre alleanze per garantire una pace duratura da una posizione di forza”, sottolineano Lipavskyi e Sikorskyi.

Credono che sia possibile creare un mondo in cui ci sarà più sicurezza e stabilità, ma per questo è necessario innanzitutto aiutare immediatamente le forze armate.

“I soldati ucraini sono coraggiosi e determinati, ma non possono essere sovrumani”, sottolineano i ministri.

A questo proposito sono convinti che si debbano fare tre passi. In particolare, in primo luogo, il Fondo europeo per la pace dovrebbe essere reintegrato con 5 miliardi di euro nel 2024 e, in secondo luogo, i proiettili di artiglieria dovrebbero essere acquistati dalle fonti e dai paesi individuati dall’iniziativa ceca.

“Non è il momento di essere schizzinosi. Lo sviluppo dell’industria europea della difesa è molto importante, ma l’Ucraina ha bisogno immediatamente di questi proiettili. Sul campo di battaglia, non importa da dove provengano”, hanno osservato i capi del Ministero degli Esteri. Inoltre, in terzo luogo, è necessario utilizzare i beni russi congelati.

“O spenderli direttamente, oppure usarli come garanzia del debito o come garanzia per i prestiti. Chi dovrebbe coprire i costi della guerra: la vittima e i suoi alleati o il criminale? È tempo di cercare una spiegazione, “perché no”, quando disperatamente L’aiuto di cui l’Ucraina ha bisogno è così facilmente disponibile. Tutti questi sono passi non per intensificare il conflitto, ma per porvi fine. Non “provocheranno” Putin, ma aiuteranno la sua vittima. E forse la stessa Russia”, sottolineano Lipavskyi e Sikorskyi.

Credono anche che sia necessario essere consapevoli che questa aggressione del Cremlino non è altro che l’ultima guerra coloniale in Europa, ma le ambizioni del dittatore Vladimir Putin sono ben più ampie.

“Così l’aggressione russa può oltrepassare nuovi confini, come è già accaduto nella storia dei tentativi passati di pacificare l’aggressore. Inoltre, con ogni giorno che passa durante l’occupazione delle terre ucraine da parte di Putin, gli appetiti di altri governanti autoritari crescono e ne appaiono di nuovi che vogliono ridisegnare i confini con la forza”, hanno detto. Il mondo è attualmente di fronte ad una scelta ovvia.

“O sconfiggeremo l’esercito russo sul confine orientale dell’Ucraina, oppure la NATO vedrà un esercito russo alle sue porte, in segno di sfida alla vittoria in Ucraina”, hanno sottolineato i capi del Ministero degli Esteri.