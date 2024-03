Zelensky: gli assassini russi non marciano verso l’Europa perché vengono fermati dalle nostre truppe

AgenPress – “Gli assassini e i torturatori russi non marciano attraverso l’Europa solo perché le truppe ucraine li trattengono”.

Lo ha sottolineato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso video pubblicato su Telegram.

“Le nostre Forze di Difesa sono composte da molteplici elementi. Molte brigate e unità. E tutti coloro che operano al fronte, tutti coloro che difendono lo Stato dai sabotatori e dal terrorismo russo, tutti coloro che svolgono missioni di combattimento, meritano gratitudine e rispetto. Gli assassini e i torturatori russi non lo sono marciando più lontano attraverso l’Europa solo perché uomini e donne ucraini li trattengono, in armi e sotto una bandiera blu e gialla”, ha detto Zelensky.

Ha ricordato che molte case e chiese in Ucraina una volta avevano muri bianchi prima che fossero bruciati e distrutti dai proiettili russi. E questo parla in modo molto eloquente di chi dovrebbe fermarsi affinché la guerra finisca. Chiunque protegga la vita e le persone svolge la missione più onorevole possibile di fronte a un’invasione così disumana, ha sottolineato Zelenskyj.

“E dobbiamo proteggere pienamente la vita, proteggerla a casa nostra. E ringrazio tutti coloro che sostengono la nostra difesa, i nostri difensori ucraini. Quando il male russo ha scatenato questa guerra il 24 febbraio, tutti gli ucraini si sono alzati in difesa. Cristiani, musulmani, ebrei – tutti.

E ringrazio ogni cappellano ucraino che è nell’Esercito, come parte delle nostre Forze di Difesa, là fuori in prima linea. Difendono la vita e l’umanità. Sostengono gli altri sia con la preghiera, il dialogo e l’azione. Questo questo è ciò che fa la Chiesa: stare con le persone, non a 2.500 chilometri di distanza, impegnarsi in una mediazione virtuale tra chi cerca di sopravvivere e chi cerca di distruggerti”, ha sottolineato il presidente ringraziando tutti coloro che fanno “tutto in Ucraina e con l’Ucraina per preservare la vita”.

“Ringrazio tutti coloro che aiutano e che sono davvero vicini, attraverso l’azione e la preghiera”.