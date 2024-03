AgenPress. Lunedì 11 marzo, alle ore 15:30, in Piazza del Popolo a Roma, cerimonia per il 207° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Interverranno il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo.

Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera del Gruppo Operativo Mobile (GOM) e la bandiera d’Istituto all’Ufficio per la Sicurezza Personale e la Vigilanza (USPEV).

Dalle ore 15:30 diretta televisiva su Rai 3.

In Piazza del Popolo, domenica 10 e lunedì 11 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, saranno presenti stand espositivi aperti al pubblico e dedicati a illustrare i compiti e le attività delle diverse specialità del Corpo. Sarà possibile conoscere da vicino il lavoro dei reparti d’élite, il NIC e il GOM, assistere alle esibizioni degli atleti delle Fiamme Azzurre e alle dimostrazioni del Servizio Cinofili. E poi visitare un carcere in realtà virtuale, simulare il prelievo di impronte digitali o campioni di dna, provare la condizione di essere scortati, osservare un pilota di droni in azione, ammirare le uniformi del passato e assistere ai concerti della Banda musicale.