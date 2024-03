Università, oltre 23 milioni di euro per la ricerca economica e sociale

AgenPress. Oltre 23 milioni di euro per la ricerca in campo economico e sociale. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato oggi il bando FRES , il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale. Il bando, alla seconda edizione, finanzia progetti pubblici e privati di ricerca dedicati in particolare alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Fondazioni, associazioni, organismi di ricerca o altri soggetti dotati di personalità giuridica, senza scopo di lucro e che svolgono attività scientifica, potranno presentare le domande dal 20 marzo 2024 alle 12.00 e non oltre le 12.00 del 24 aprile 2024.

Per ogni progetto il finanziamento previsto potrà oscillare tra i 400.000 e il milione di euro per un totale, appunto, di oltre 23 milioni di euro.

I progetti potranno essere presentati in forma individuale o congiunta (fino ad un massimo di tre partecipanti) e dovranno avere una durata massima di 24 mesi. Partendo dalle esperienze già maturate e facendo leva sulle competenze di cui dispongono, i soggetti sono invitati a proporre progetti di ricerca caratterizzati da significativi livelli di innovatività e originalità e in grado di garantire un impatto rilevante in termini di natura e dimensione dei destinatari oggetto delle attività di ricerca stessa.

La selezione dei progetti sarà curata da una Commissione composta da esperti tecnico-scientifici e professionali, nominata dal MUR. La valutazione terrà conto, tra gli altri, della qualità e del livello di originalità degli obiettivi, delle competenze attivate, delle ricadute attese e della fattibilità tecnica e finanziaria.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse per via telematica sulla piattaforma dedicata GEA (https://www.gea.mur.gov.it/).