Cina. Wang Yi a Blinken: “scegliere tra stabilità e spirale discendente. Usa non interferiscano in affari interni, come Taiwan”

AgenPress – Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, al termine di una visita di tre giorni in Cina dominata da questioni controverse e avvertimenti da parte dei suoi ospiti di un’altra “spirale discendente” nelle relazioni.

I due uomini si sono incontrati venerdì pomeriggio, ora locale, presso la Grande Sala del Popolo, un edificio decorato e cavernoso vicino a Piazza Tiananmen.

La visita è la seconda di Blinken in meno di un anno poiché le due superpotenze lavorano per stabilizzare i legami con rinnovati colloqui nonostante un elenco crescente di differenze geopolitiche.

Uno degli obiettivi principali della visita di Blinken in Cina era quello di mettere in guardia dal suo sostegno alla guerra della Russia contro l’Ucraina, iniziata settimane dopo che Mosca e Pechino avevano dichiarato una partnership “senza limiti” nel 2022. Sebbene la Cina non sembri fornire alla Russia assistenza letale, La scorsa settimana Blinken ha dichiarato di fornire macchine utensili, semiconduttori e altri articoli a duplice uso che la rendono il “contribuente principale” alla base industriale della difesa russa.

Altre questioni all’ordine del giorno includevano le pratiche economiche e commerciali cinesi che gli Stati Uniti considerano ingiuste, l’aggressione cinese nel Mar Cinese Meridionale , la stabilità nello stretto di Taiwan, i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord e la guerra tra Israele e Hamas.

Venerdì scorso, Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi presso la Diaoyutai State Guesthouse, dove vengono spesso ricevuti dignitari stranieri.

“Non c’è nulla che possa sostituire, a nostro giudizio, la diplomazia in presenza per cercare di andare avanti, ma anche per essere sicuri di essere il più chiari possibile riguardo alle aree in cui esistono differenze, per lo meno, per evitare malintesi, per evitare calcoli errati”, ha detto Blinken a Wang prima dell’incontro.

Parlando attraverso un interprete prima dell’incontro, Wang ha affermato che la relazione USA-Cina “ha attraversato alti e bassi, colpi di scena”.

Ha detto che la relazione stava cominciando a stabilizzarsi ma che i “fattori negativi” stavano aumentando.

“I legittimi diritti di sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi principali si trovano ad affrontare sfide”, ha detto Wang, in evidente riferimento ai controlli sulle esportazioni statunitensi e ad altre misure che Pechino sostiene siano intese a limitare la sua crescita economica.

“La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la giusta direzione per andare avanti con stabilità o ritornare in una spirale discendente? Questa è una questione importante per i nostri due paesi e mette alla prova la nostra sincerità e capacità”, ha detto Wang a Blinken durante un incontro alla Diaoyutai State Guesthouse, dopo aver detto che i legami tra Stati Uniti e Cina “stanno cominciando a stabilizzarsi”.

“Le nostre due parti dovrebbero guidare la cooperazione internazionale contro le questioni globali e ottenere vantaggi per tutti? Oppure impegnarsi in rivalità e confronti – o addirittura scivolare nel conflitto, il che sarebbe una sconfitta per tutti?” ha detto, parlando attraverso un interprete.

Nei suoi commenti a Wang, Blinken ha sottolineato una “responsabilità condivisa” tra i due paesi per “assicurarsi di essere il più chiari possibile sulle aree in cui abbiamo differenze, per lo meno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo. .”

“Spero che potremo fare qualche progresso sulle questioni su cui i nostri presidenti hanno concordato che dovremmo collaborare, ma anche chiarire le nostre differenze, le nostre intenzioni e rendere molto chiaro agli altri la nostra posizione”.

Secondo una lettura del Dipartimento di Stato, i due uomini hanno discusso i prossimi passi su una serie di impegni che Xi e il presidente Joe Biden hanno preso al vertice in California di novembre, tra cui il progresso della cooperazione sulla lotta al narcotraffico, la comunicazione militare-militare, i colloqui sull’intelligenza artificiale. rischi e la sicurezza e facilitando gli scambi interpersonali.

Quel vertice, il primo incontro tra i due leader in un anno, aveva lo scopo di stabilizzare le relazioni USA-Cina che avevano raggiunto il punto più basso degli ultimi decenni tra controversie sul commercio, sulla tecnologia, sullo status di Taiwan e sulla comparsa di un sospetto pallone spia cinese. sul territorio statunitense.

Sebbene i legami siano migliorati da allora, sono messi alla prova dal rafforzamento delle alleanze di sicurezza statunitensi nell’Asia-Pacifico, dalle preoccupazioni statunitensi per le merci cinesi che inondano i mercati globali, dalle inchieste statunitensi sui veicoli elettrici cinesi , sulla costruzione navale e su altre industrie, sulla possibilità di un aumento degli Stati Uniti tariffe sui beni cinesi e l’approvazione questa settimana di una legislazione che potrebbe portare a un divieto da parte degli Stati Uniti dell’app cinese TikTok .

La legislazione, che Biden ha firmato mercoledì mentre Blinken arrivava in Cina, include anche 8 miliardi di dollari per la sicurezza a Taiwan, un’isola democratica autogovernata che Pechino rivendica come suo territorio, e nel più ampio Indo-Pacifico, dove gli Stati Uniti e La Cina è in competizione per l’influenza.

Blinken ha visitato la Cina l’ultima volta a giugno, quando ha incontrato anche Xi. Questo viaggio includeva anche una sosta a Shanghai, dove Blinken ha incontrato i leader aziendali statunitensi e ha visitato il campus di Shanghai della New York University .

In un briefing con i giornalisti all’inizio di questa settimana prima dell’incontro, un funzionario del Ministero degli Esteri cinese ha affermato che Pechino “sta svolgendo un ruolo costruttivo come grande paese responsabile” su questioni relative al Medio Oriente, all’Ucraina, alla penisola coreana e “si aspetta che il La parte americana dovrà fare lo stesso”.

Oltre alla preoccupazione per i limiti tecnologici statunitensi, Wang probabilmente continuerà a sottolineare le cosiddette “linee rosse” della Cina nel rapporto, la principale delle quali è il modo in cui gli Stati Uniti mantengono le loro relazioni non ufficiali con Taiwan.

Il Partito comunista cinese al potere rivendica Taiwan come parte del suo territorio, nonostante non l’abbia mai controllato, e negli ultimi anni ha intensificato l’intimidazione militare nei confronti dell’isola democratica.

“Chiediamo sempre il rispetto degli interessi fondamentali reciproci ed esortiamo gli Stati Uniti a non interferire negli affari interni della Cina, a non frenare lo sviluppo della Cina, a non calpestare le linee rosse della Cina sulla sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina”, ha detto Wang a Blinken.