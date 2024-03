WSJ. Le condizioni di pace del dittatore Putin nel 2022 obbligavano il “no” dell’ Ucraina nella Nato

AgenPress – Una proposta di piano di pace elaborata durante i negoziati russo-ucraini nel 2022 vedrebbe l’Ucraina trasformarsi in un paese castrato, permanentemente vulnerabile all’aggressione russa. Lo ha riferito il Wall Street Journal il 1° marzo dopo aver esaminato il documento.

Le proposte illustrano le dure concessioni che Kiev dovrebbe accettare per concludere i colloqui del 2022 , che alla fine fallirono quando l’Ucraina iniziò a cambiare le sorti della guerra e arrivò il sostegno occidentale.

Secondo il Wall Street Journal , i piani di Mosca sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Mentre l’Ucraina si trova ad affrontare una posizione sempre più precaria nella guerra , rispetto ai primi giorni dell’invasione su vasta scala, il dittatore russo Vladimir Putin avrebbe segnalato la volontà di riavviare i colloqui di pace alle sue condizioni.

Secondo il documento di 17 pagine datato 15 aprile 2022, all’Ucraina sarebbe consentito chiedere l’adesione all’UE ma non l’ingresso nella NATO o in qualsiasi altro blocco militare. Le forze armate ucraine dovrebbero essere ridotte a una certa dimensione, nessuna arma straniera sarebbe stazionata sul suo territorio e la Crimea rimarrebbe di fatto in mano russa.

La Russia vedrebbe le forze ucraine limitate a 85.000 soldati, 342 carri armati e 519 pezzi di artiglieria, mentre i negoziatori ucraini volevano 250.000 soldati, 800 carri armati e 1.900 pezzi di artiglieria, secondo il documento.

Secondo quanto riferito, anche la Russia voleva limitare la portata dei missili ucraini a 40 chilometri (25 miglia).

Mosca ha spinto affinché la lingua russa fosse trattata alla pari di quella ucraina nel governo e nei tribunali ucraini, una condizione su cui i negoziatori ucraini non erano d’accordo, ha scritto il WSJ.

Lo status delle regioni orientali occupate dalla Russia dal 2014 doveva essere concordato in un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Putin. L’incontro non ha avuto luogo.

Il trattato sarebbe garantito da potenze straniere, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Francia e Russia. Questi paesi avrebbero la responsabilità di difendere la “neutralità” dell’Ucraina se questa venisse violata, ha scritto il WSJ. Secondo quanto riferito, la Russia mirava ad aggiungere la Bielorussia all’elenco dei garanti, mentre l’Ucraina voleva includere la Turchia.

L’Ucraina ha già ricevuto assicurazioni simili da Russia, Stati Uniti e Regno Unito nel Memorandum di Budapest del 1994 , che richiedeva assistenza internazionale se l’Ucraina “fosse diventata vittima di un atto di aggressione” in cambio della rinuncia del paese al suo arsenale nucleare. La Russia ha violato questo trattato nel 2014 occupando illegalmente la Crimea e il Donbass.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recentemente offerto di ospitare un nuovo ciclo di colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

L’Ucraina ha ripetutamente affermato che i colloqui di pace dovrebbero svolgersi sulla base della formula di pace in 10 passi, che include il ritiro completo delle truppe russe dall’Ucraina. Mosca ha rifiutato questa proposta.

L’Ucraina collabora con la Svizzera per organizzare un vertice mondiale sulla pace nel Paese alpino. Oltre 160 paesi saranno invitati a discutere la formula di pace di Kiev e a creare un documento congiunto su ciò che è necessario fare per ripristinare la sovranità del paese.