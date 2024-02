Ucraina. Le truppe russe hanno danneggiato oltre 900 siti del patrimonio culturale, oltre ad asili, case, ospedali

AgenPress – Più di 900 siti del patrimonio culturale sono stati danneggiati in Ucraina dall’invasione su vasta scala della Russia.

Lo ha detto il primo ministro Denys Shmyhal alla conferenza “Uniti per la giustizia. Uniti per il patrimonio”.

Il Primo Ministro ha sottolineato che la piattaforma Uniti per la Giustizia dovrebbe essere utilizzata per sviluppare soluzioni e meccanismi congiunti per attuare il principio “La Russia pagherà”.

“Il nemico è impegnato in un’ideologia di distruzione totale. Distrugge case, scuole e asili, ospedali e centrali elettriche, fabbriche e fattorie. Spazza via anche chiese, musei, teatri, edifici storici e monumenti”.

Shmyhal ha sottolineato che l’aggressore non ha esitato a distruggere quello che ieri aveva dichiarato essere il suo patrimonio culturale. Di conseguenza, le regioni di Kharkiv, Donetsk e Odessa sono quelle che hanno sofferto maggiormente gli attacchi russi al patrimonio culturale. In totale, i russi hanno preso di mira oltre 900 siti storici e culturali.

Inoltre, più di 20.000 monumenti culturali di importanza nazionale e locale sono occupati.

“Il regime di Putin continua la secolare tradizione di saccheggio culturale iniziata nell’impero russo e continuata nell’URSS. Ecco perché abbiamo bisogno di una risposta internazionale immediata al commercio ombra di beni culturali. Dobbiamo creare un quadro giuridico affidabile, rafforzare le misure di sicurezza e migliorare la cooperazione tra le forze dell’ordine dei diversi paesi”, ha sottolineato il Primo Ministro.

Ha sottolineato l’importanza di una valutazione approfondita e precisa delle perdite e dei danni nel settore culturale. Secondo lui, queste informazioni costituiranno la base di prova per le istituzioni giudiziarie internazionali.

Secondo il Primo Ministro il mondo ha bisogno di un precedente per punire gli atti vandalici e le barbarie nel campo culturale. Ciò sarà di grande importanza per tutta l’umanità, per la tutela e la preservazione del patrimonio della nostra civiltà in tutte le parti del mondo e in tutti i continenti.

Secondo il Primo Ministro, l’attacco dei droni al Museo romano Shukhevych di Lviv era un simbolo degli atti vandalici della Russia.

“Ciò significa che il Cremlino ha ancora paura degli eroi caduti del passato. I russi sono in guerra non solo con i vivi ma anche con i morti”, ha sottolineato Shmyhal.

Il 1° gennaio le truppe russe hanno distrutto il museo del generale dell’UPA Roman Shukhevych a Bilohoshcha a Lviv.