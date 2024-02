Usa. Biden: “risposta di Israele a Gaza è stata esagerata”. La Casa Bianca corre ai ripari: la linea non è cambiata

AgenPress – In una conferenza stampa convocato all’ultimo minuto alla Casa Bianca, il presidente americano ha risposto alle domande dei giornalisti, non solo sul caso in questione ma anche sulla situazione in Medio Oriente. “La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata”, ha dichiarato il commander-in-chief rivendicando di aver fatto pressioni sul governo israeliano “per consentire l’ingresso di aiuti umanitari. Ho convinto Netanyahu, ho fatto forti pressioni”.

“Ci sono moltissime persone innocenti che muoiono di fame, donne e bambini innocenti che hanno disperato bisogno di aiuto. Ho parlato al telefono con i sauditi per portare a Gaza quanto più aiuti possibili”. Biden ha anche sottolineato che sta premendo per arrivare ad un accordo sul cessate il fuoco e sugli ostaggi. “Ci sto lavorando senza sosta”.

“La posizione e il messaggio del presidente non sono cambiati, il presidente vuole vedere Hamas sconfitto ma nello stesso tempo ritiene che Israele debba fare di più per proteggere i civili nelle sue operazioni militari”, ha replicato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ribadendo che la linea non è cambiata.

Secondo il funzionario dell’amministrazione, il disaccordo tra gli Stati Uniti e Netanyahu è ancora più acuto sull’elevato numero di vittime civili. Ciò è giunto al culmine perché il primo ministro sta ora segnalando che sta preparando un’offensiva di terra a Rafah, la zona più meridionale di Gaza dove si sono rifugiati più di un milione di palestinesi sfollati, molti dei quali in tendopoli.