Clima. Per la prima volta il riscaldamento globale ha superato 1,5°C in un anno intero

Ma tutti i principali set di dati concordano sulla recente traiettoria del riscaldamento e sul fatto che il mondo si trova di gran lunga nel periodo più caldo da quando sono iniziate le registrazioni moderne – e probabilmente per molto più tempo.

E anche la superficie marina del mondo ha raggiunto la temperatura media più alta mai registrata, un altro segno della natura diffusa dei dati climatici. Come mostra il grafico qui sotto, è particolarmente degno di nota dato che le temperature oceaniche normalmente non raggiungono il picco per un altro mese circa.

La tendenza al riscaldamento a lungo termine è senza dubbio guidata dalle attività umane , principalmente dalla combustione di combustibili fossili, che rilasciano gas che riscaldano il pianeta come l’anidride carbonica. Questo è anche responsabile della stragrande maggioranza del caldo dell’ultimo anno.