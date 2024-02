Zelensky: “è importante fare di tutto affinché l’Ucraina possa sconfiggere la Russia”

AgenPress – “È importante mantenere il consolidamento del mondo libero e fare tutto il possibile affinché l’Ucraina possa sconfiggere la Russia”.

Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj nel corso del tradizionale discorso video.

“Oggi è un altro giorno di gratitudine e di rispetto per tutti coloro che aiutano lo Stato a resistere, a combattere per l’Ucraina e a uscirne vittorioso.

Oggi ho conferito gli onori di stato ai guerrieri dell’intelligence della difesa. Sono loro che hanno assicurato un altro successo all’Ucraina: l’affondamento di una nave militare russa nel lago Donuzlav, nella nostra Crimea. Un’azione spettacolare. Ma non è solo spettacolare, è estremamente efficace: meno flotte russe nel Mar Nero, maggiore sarà la sicurezza nella regione e nel mondo.

Oggi ho continuato la nostra nuova tradizione di onorare tutti gli eroi dell’Ucraina. Ho presentato i certificati per gli appartamenti ai soldati insigniti dell’Ordine della Stella d’Oro e alle loro famiglie. Altre 30 famiglie. Soldati che hanno combattuto contro gli occupanti sia dopo il 2014 che in questa guerra. Ogni storia di ogni eroe merita che gli ucraini ricordino e onorino sempre il coraggio dei nostri soldati.

Voglio esprimere la mia gratitudine separata a tutti i partner dell’Ucraina che hanno sostenuto e continuano a sostenere il nostro Stato. Sono in corso i lavori con i team degli stati europei per rafforzare l’Ucraina, sviluppare nuovi pacchetti di difesa e implementare nuove soluzioni di sicurezza. Questa settimana abbiamo nuove decisioni sul sostegno al nostro Paese da parte della Germania e dei Paesi Bassi. Il Lussemburgo si è unito alla nostra coalizione aeronautica. La Lituania ha un nuovo pacchetto. Abbiamo discusso di un’ulteriore cooperazione in materia di difesa con il Ministro della

Affari esteri del Canada. I contratti di difesa critici vengono rispettati. C’è un rafforzamento della difesa aerea. Ricordate: la guerra iniziata dalla Russia è sul fronte ucraino, ma il suo obiettivo non è solo il nostro Stato, non solo la nostra indipendenza. Pertanto, è fondamentale mantenere il più possibile il consolidamento del mondo libero e fare tutto il possibile e l’impossibile affinché l’Ucraina infligga una sconfitta alla Russia.

Mosca non capisce altra lingua. Continuiamo a collaborare con i partner per quanto riguarda nuove sanzioni contro la Russia e per bloccare i tentativi russi di aggirare le sanzioni. Stiamo perseguendo attivamente la confisca dei beni russi sparsi in varie giurisdizioni. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano negli sforzi volti a confiscare i beni russi.

E un’altra cosa. Attualmente sono in corso i lavori di ripristino in alcune regioni del nostro Stato dove gli attacchi russi hanno causato interruzioni di corrente. Nella regione di Dnipropetrovsk, in particolare a Kryvy Rih, i lavoratori del settore energetico stanno cercando di ripristinare l’elettricità a tutti i consumatori il più rapidamente possibile. Abbiamo inviato nella regione il capo di Ukrenergo, insieme a tutti gli esperti e le risorse necessarie. Il primo ministro Denys Shmyhal mi ha informato oggi sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla protezione degli impianti energetici. Ringrazio ogni brigata di riparazione e tutti gli operatori coinvolti.

Essere altruisti al proprio livello, essere efficienti e audaci significa per l’Ucraina essere uno Stato forte in grado di difendersi. Ringrazio tutti coloro che se ne rendono conto.

Gloria a ogni guerriero ucraino! Gloria a tutti coloro che lavorano affinché l’Ucraina possa difendersi! Gloria all’Ucraina!”.