Tumore pancreas. Fedez: “non si trova il Creon, che fornisce gli enzimi per mangiare ed assimilare il cibo”

AgenPress – ”Sto ricevendo tantissime segnalazioni su Milano e su Bologna. È un problema che ho riscontrato anche io, essendo stato operato e mi hanno rimosso quasi tutto il pancreas, ho bisogno di enzimi per mangiare ed assimilare il cibo”.

Sos enzimi del pancreas. Lo lancia Fedez dal suo profilo Instagram con una serie di storie in cui ne denuncia la mancanza in tutta l’Italia del nord e annuncia che scriverà ad Aifa.

“C’è una sola azienda in Italia che produce enzimi pancreatici e pare che non si trovino più enzimi in farmacia da un mesetto a questa parte. Io ne avevo una piccola scorta ma non si trovano più da un mese a questa parte ed ora non ne trovo più. Come si può risolvere? Amici che producete enzimi del pancreas produceteli, altrimenti non possiamo mangiare oppure mangiamo ma poi quando andiamo in bagno non è divertente. Aiutateci amici degli enzimi”.

”Sembra veramente che il farmaco nel nord Italia non ci sia più, mandateci le segnalazioni alla Fondazione Fedez. Noi contatteremo Aifa’. La situazione è piuttosto grave come se mancassero medicinali specifici per dei cardiopatici e non si trovano”.