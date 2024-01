FP Cgil Polizia Penitenziaria: sgomenti dal tragico gesto di un collega della Polizia Penitenziaria che si è suicidato oggi a Milano

AgenPress. “Tutto il Coordinamento della Fp Cgil Polizia Penitenziaria esprime profondo cordoglio alla moglie e alla figlia piccola del collega e nostro rappresentante sindacale Bruno P. che oggi ha deciso di togliersi la vita gettandosi all’esterno di un centro commerciale di Milano. Era in servizio nella Casa di Reclusione di Milano Bollate”.

“Siamo addolorati. Il gesto tragico di Bruno ci impegna a perseguire con tenacia il compito di ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori”, affermano Fp Cgil Milano, Fp Cgil Lombardia e il Coordinamento Polizia Penitenziaria Fp Cgil Lombardia.

Mirko Manna, Coordinatore nazionale: “Il collega era anche il Vice Coordinatore per la Fp Cgil Polizia Penitenziaria della Lombardia, per questo avvertiamo un peso maggiore e una avvertiamo la responsabilità del dubbio di non aver fatto tutto il possibile. Le motivazioni di un gesto così estremo sono sempre imperscrutabili, ma è dovere di tutti noi appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria cercare di prevenire e sostenere i nostri colleghi nei momenti difficili che la vita propone e che il nostro lavoro esaspera. Fino ad ora l’amministrazione penitenziaria non è riuscita a portare avanti alcuna procedura di monitoraggio, prevenzione e sostegno per casi come quello di oggi che ci lascia sgomenti e ci colpisce come Poliziotti, come sindacalisti e come esseri umani”.