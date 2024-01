AgenPress. “A un ottimo presidente di regione come il nostro Roberto Occhiuto, da sempre impegnato concretamente e attivamente per i cittadini della sua amata Calabria, come per il nostro partito, e a tutte le persone coinvolte nell’incidente un forte abbraccio da parte mia. Un augurio a tutti loro affinché possano tornare presto alla normalità”.

Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.