AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Aprile 2024.

AL NORD – Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità in transito, locali fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi specie sul Triveneto, neve oltre i 900-1200 metri.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino al Centro con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1300-1500 metri. Più asciutto in serata. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos