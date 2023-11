Usa. Trump festeggia l’81mo compleanno di Biden presentando il suo certificato medico, sono in ottima salute

AgenPress – Il leader repubblicano Donald Trump ha celebrato l’81esimo compleanno del presidente Joe Biden rilasciando una lettera del suo medico in cui si riferisce che l’ex presidente è in “eccellente” salute fisica e mentale.

La lettera pubblicata sulla piattaforma dei social media di Trump non conteneva dettagli a sostegno delle sue affermazioni – misure come peso, pressione sanguigna e livelli di colesterolo, o risultati di qualsiasi test. Il dottor Bruce A. Aronwald, un medico del New Jersey che afferma di essere il medico di Trump dal 2021 e che più recentemente lo ha visitato a settembre, ha riferito che “gli esami fisici di Trump rientravano ampiamente nell’intervallo normale e i suoi esami cognitivi erano eccezionali”.

Ha aggiunto che i risultati di laboratorio più recenti di Trump sono stati “ancora più favorevoli rispetto ai test precedenti su alcuni dei parametri più significativi” grazie alla recente perdita di peso che ha attribuito a “una dieta migliorata e un esercizio fisico quotidiano continuato, pur mantenendo un programma rigoroso”.

Il medico ha concluso che il 77enne è “attualmente in ottima salute” e “continuerà a godere di uno stile di vita sano e attivo per gli anni a venire”.

Il rapporto arriva quando l’età è diventata una questione chiave delle elezioni del 2024, che potrebbero vedere Trump e Biden, il presidente più anziano del paese, scontrarsi ancora una volta.

Anche se Trump non è molto più giovane di Biden, i sondaggi rilevano costantemente che gli americani considerano l’età più un ostacolo per il presidente. Un sondaggio di agosto C ha rilevato che il 77% degli adulti statunitensi, compreso il 69% dei democratici, considerava Biden troppo vecchio per essere efficace per altri quattro anni, mentre solo il 51% degli adulti – e appena Il 28% dei repubblicani ha detto la stessa cosa di Trump.

Tuttavia, i rivali di Trump hanno cercato di evidenziare la sua età attirando l’attenzione sui suoi recenti errori , incluso il confondere la città e lo stato in cui stava conducendo la campagna.

“La presidenza non è un lavoro per qualcuno che si avvicina agli 80 anni”, ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis, uno dei rivali di Trump presentandosi come un uomo “nel fiore degli anni”.