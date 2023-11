Il corpo di Giulia non è stato lanciato, ma portato in braccio da Filippo e deposto sotto una roccia, poi coperto con sacchi neri

AgenPress – Filippo Turetta non ha lanciato o lasciato cadere il corpo di Giulia dalla strada nella zona di montagna di Piancavallo, E’ uscito dall’auto, ha preso il cadavere e di notte, senza una luce, forse utilizzando soltanto il telefono cellulare, ha percorso con in braccio Giulia il sentiero che scende giù per la scarpata. Infine ha deposto il corpo sotto la roccia e lo ha coperto con alcuni sacchi di colore nero. E’ l’ultima ricostruzione di quanto avvenuto la notte di una settimana fa.

Non è chiaro se l’intento fosse quello simbolico di tutelare il corpo oppure di occultarlo alla vista dei ricercatori e chiunque altro. Si è appreso soltanto stamani, d’altronde, che sul corpo il medico legale non ha trovato segni di caduta, di trascinamento o di rotolamento.