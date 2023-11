Reggio Calabria. Uccisa in un agguato una guardia medica. Ferito il marito

AgenPress. Francesca Romeo, medico di 67 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato. La donna stava rientrando in auto, dopo avere finito il turno di lavoro, con il marito Antonio Napoli, anche lui medico, 66 anni, rimasto ferito.

La vittima era originaria di Seminara, dove risiedeva con il marito, originario di Locri. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire il contesto in cui è maturato il delitto. Dalle prime ipotesi, tutte da verificare, sembrerebbe da escludersi l’ipotesi di una vicenda legata alla criminalità organizzata.

Il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in una nota ha condannato quanto successo oggi nel Reggino: “Durante un barbaro agguato è stata uccisa Francesca Romeo, dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e ferito il marito, anche lui medico. Una vicenda terribile, atroce, assurda. Gli inquirenti e le forze dell’ordine dovranno capire i motivi di questo feroce attentato, e auspicabilmente assicurare alla giustizia i malviventi che lo hanno compiuto. La Calabria è una terra straordinaria, abitata da persone perbene, e si ribella contro i criminali e contro chi utilizza la violenza per diffondere terrore e morte. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio alla famiglia della vittima, all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e all’Ordine dei medici”.