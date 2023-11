Israele. L’IDF conferma la morte della soldatessa Noa Marciano. Terroristi Hamas pubblicano video del corpo

AgenPress – Le forze di difesa israeliane affermano di aver inviato rappresentanti alla famiglia di Noa Marciano, detenuta da Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che il gruppo terroristico ha pubblicato un video del corpo della ragazza.

“I nostri cuori sono con la famiglia Marciano, la cui figlia, Noa, è stata brutalmente rapita dall’organizzazione terroristica Hamas”, hanno dichiarato i militari. “L’IDF e tutti gli organismi competenti continueranno a sostenere la sua famiglia, così come tutte le famiglie di gli ostaggi e le persone scomparse. Stiamo utilizzando tutti i mezzi, sia operativi che di intelligence, per riportare a casa gli ostaggi”.

I militari giurano di continuare ad accompagnare la famiglia Marciano, così come le famiglie degli altri ostaggi.

“Hamas, che continua ad usare il terrore psicologico e si comporta in modo disumano, attraverso video e foto di ostaggi, come ha fatto in passato”.

Hagit Pe’er, presidente di Na’amat, la più grande organizzazione femminile israeliana, ha risposto martedì alla conferma della morte di Marciano, dicendo che “si dirà molto di più su Noa e le sue compagne vedette, che hanno resistito coraggiosamente, in inferiorità numerica e contro ogni previsione, contro questo nemico abominevole e barbaro.

“Durante gli incontri che ho avuto con le vedette negli ultimi giorni, sono rimasto stupito dal fuoco nei loro occhi, dall’attaccamento alla missione, dal fatto che, anche se hanno perso molti dei loro amici, sono determinate a continuare proteggere i cittadini di Israele”, ha detto. ”

Vale la pena ricordare ancora e ancora che la missione non sarà completata finché tutti i nostri rapiti non torneranno a casa. Condoglianze alla famiglia della scomparsa Noa.”

Noa, 19 anni, ha prestato servizio come osservatore dell’esercito in una base vicino al Kibbutz Nahal Oz ed è stata rapita a Gaza insieme a circa 240 civili e cittadini.

Hamas ha mostrato il video nel quale si vede la ragazza parlare. E poi in una seconda parte si vede il cadavere della ragazza mentre Hamas dice che la soldatessa è morta durante un bombardamento di Israele su Gaza del 9 novembre.