Parte da Maratea il Progetto Ricas Italia: la Basilicata protagonista nel contesto Europeo

AgenPress. L’Europa e il mondo intero sono molto preoccupati per la crisi climatica e per le sue devastanti conseguenze, che, in questi giorni, hanno reso l’Italia vittima inerme di una tragedia climatica che ha danneggiato alcuni suoi territori.

Dall’Italia parte il primo progetto, ideato dal giornalista Biagio Maimone, dal Gal – La Cittadella del Sapere e dal Festival Internazionale del Cinema “Marateale“, finalizzato a contrastare la crisi climatica ed ambientale, che vedrà l’ausilio di Nicola Timpone, Direttore del Gal, del “Marateale” e di Francesca Lovatelli Caetani.

Dall’Italia, o meglio dal Sud Italia, inizia a muovere i suoi primi passi un progetto eco-ambientale, e solidale, la cui ambizione di natura socio-umanitaria è di trovare possibilità espressiva in ogni nazione europea.

Maratea, città della Basilicata, infatti, entro la fine dell’anno in corso, vedrà la nascita del Progetto “Ricas Italia“, il cui intento è creare una rete di Comuni della Basilicata, che dovrà poi estendersi a tutti i Comuni d’Italia, animata dalla finalità di promuovere la cultura della sostenibilità, della solidarietà e della cooperazione.

Daniele Stoppelli, Sindaco di Maratea, ha dichiarato che Maratea, candidata a “Capitale Italiana della Cultura 2026”, si propone di essere Comune capofila per l’attuazione del progetto eco-sociale “Ricas Italia,” che rientra tra le iniziative da proporre all’Unione Europea per dare impulso ad un nuovo modo di fare cultura e sostenibilità, contro il degrado e la povertà.

Il progetto prende le mosse dalla Basilicata, da un territorio del Sud Italia, qualificandosi come un’ iniziativa che guarda al futuro e che sarà presentata all’Unione Europea come progetto la cui finalità è quella di preservare la cultura dei territori.