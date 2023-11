Perché è fondamentale mantenere il pianeta al di sotto di 1,5 gradi Celsius di riscaldamento

AgenPress – La Terra è sul punto di superare la soglia concordata a livello internazionale per il riscaldamento climatico, rispetto ai livelli preindustriali, che secondo i ricercatori potrebbe portare conseguenze disastrose per le regioni di tutto il mondo.

Uno studio pubblicato su Nature Climate Change , che ha valutato la dimensione e l’incertezza del restante bilancio globale del carbonio, ha scoperto che all’inizio del 2029, se i gas serra continueranno a essere emessi al ritmo attuale, il pianeta potrebbe non essere in grado di rimanere al di sotto della soglia. di 1,5 gradi Celsius di riscaldamento globale.

Questo arco di tempo prevede che il bilancio del carbonio – ovvero la quantità netta di anidride carbonica che gli esseri umani possono ancora emettere senza superare 1,5 gradi – si esaurirà tre anni prima rispetto all’anno di scadenza precedentemente previsto del 2032.

La cifra esatta di 1,5 gradi Celsius di riscaldamento è meno importante che mantenere il riscaldamento globale il più al di sotto di tale cifra possibile. Ma i ricercatori affermano che la probabilità che ciò accada sta diminuendo.

La limitazione del riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali è stata delineata quando la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha creato l’Accordo di Parigi , un trattato internazionale firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo nel 2015 in uno sforzo globale per mitigare il clima.

Nonostante la nuova valutazione di esaurire il bilancio del carbonio entro il 2029, il pianeta è ora così vicino a superare la soglia di riscaldamento di 1,5 gradi che il momento esatto non è significativo, afferma Rob Jackson, professore di Scienze del sistema terrestre alla Stanford University.

“Il mondo supererà 1,5 [gradi] C ben prima che i bambini della scuola materna di oggi finiscano la scuola superiore”, ha detto News Jackson, che non è stato coinvolto nello studio sul cambiamento climatico della natura.

Si prevede che la siccità peggiorerà e durerà più a lungo. Acque oceaniche più calde significano che si prevede che il numero di forti uragani aumenterà, così come la probabilità che acquisiscano rapidamente forza man mano che si avvicinano alle coste. Gli incendi diventeranno più intensi a causa dei climi più caldi e dei paesaggi che si seccano. Lo scioglimento delle calotte glaciali lascerà alcune regioni costiere popolate sott’acqua.

Alcune conseguenze del cambiamento climatico causato dal riscaldamento delle temperature globali hanno già cominciato a verificarsi, evidenti negli eventi meteorologici estremi che si sono verificati negli ultimi anni. Secondo un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, pubblicato all’inizio di questo mese, i cicli globali dell’acqua sono già diventati “sempre più irregolari” a causa del riscaldamento delle temperature. Inoltre, il livello del mare sta aumentando e continuerà a farlo, soprattutto perché persiste il rapido scioglimento dei ghiacci ai poli.

La situazione potrebbe “cambiare radicalmente” con un taglio drastico delle emissioni di gas serra, così come con l’adozione diffusa di energia pulita, ha detto Jackson.

Secondo l’ ONU, per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi Celsius, le emissioni attuali devono essere ridotte del 45% entro il 2030 e raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Mentre molti paesi , tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea, si sono impegnati a ridurre le emissioni a zero entro il 2050, i maggiori emettitori del mondo hanno l’ulteriore responsabilità di aumentare e incoraggiare gli sforzi per ridurre l’uso di combustibili fossili in tutto il mondo.