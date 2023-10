Cina. Ex premier Li Keqiang, 68 anni, muore improvvisamente per un attacco cardiaco. Fu messo da parte da Xi Jinping

AgenPress – Li è stato per dieci anni alla guida del governo, fino agli inizi dello scorso marzo quando passò il testimone a Li Qiang. Economista di solida formazione, Li si è guadagnato la notorietà per le sue posizioni riformiste e per aver sostenuto un’economia basata sui consumi interni – attraverso incentivi alle piccole imprese, ristrutturazioni delle aree urbane povere e progetti infrastrutturali – piuttosto che unicamente sulle esportazioni. Li è stato classificato al 14º posto nell’elenco delle persone più potenti del mondo della rivista Forbes del 2013.

Li Keqiang, “membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del XVII, XVIII, XIX Comitato centrale del Partito comunista cinese ed ex premier del Consiglio di Stato, stava di recente riposando a Shanghai. Il 26 ottobre 2023, Li ha subito un improvviso infarto e, nonostante tutti gli sforzi fatti per salvarlo, è morto a Shanghai alle 00.10 del 27 ottobre, all’età di 68 anni. Dopo l’annuncio verrà pubblicato un necrologio formale”, fa sapere la Cctv in un comunicato.

Li ha supervisionato gran parte degli sforzi della Cina per sostenere la crescita economica durante il suo mandato decennale ed è rimasto un sostenitore dell’integrazione globale dell’economia cinese, anche se si è trovato sempre più messo da parte da Xi.

Mentre negli ultimi anni crescevano i dubbi internazionali sulla determinazione di Pechino di continuare la politica di “riforma e apertura”, Li aveva ripetutamente detto ai dirigenti aziendali stranieri e ai funzionari locali che tale sviluppo economico rimaneva la priorità del partito.”

(Li) è stato l’unico membro del Comitato permanente del Politburo ad aver apertamente sostenuto la continuazione della politica delle porte aperte dell’ex leader Deng Xiaoping, che andava contro gli istinti di Xi Jinping”, ha detto Willy Lam, un membro anziano presso il think tank della Jamestown Foundation negli Stati Uniti, indicando l’inclinazione di Xi verso misure controllate dallo Stato.