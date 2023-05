1° giugno – Giornata Nazionale dell’Urologia

- Advertisement -

AgenPress. La pandemia ha impattato in modo drammatico la prevenzione, la diagnosi, la cura e i controlli delle patologie neoplastiche, e a questa realtà non sfuggono i tumori urologici (prostata, vescica, rene, testicolo e pene). In termini di prevenzione vi sono stati ritardi nei programmi di screening vigenti nel nostro paese (mammella e colon). Il cancro della prostata è attualmente il primo tumore per diagnosi nel sesso maschile (oltre i 50 anni) e il terzo per mortalità (36.000 nuovi casi stimati nel 2020, 7.696 morti nel 2017, 564.00 vivi nel 2020 con una diagnosi di tumore della prostata).

Con la giornata nazionale dell’Urologia si vuole offrire alla popolazione l’opportunità di una corretta informazione sulla prevenzione, anche per le neoplasie urologiche che sono tra le più frequentemente diagnosticate. La diagnosi precoce consente un intervento tempestivo e un trattamento che può prevenire il progredire della malattia verso uno stadio avanzato e causare complicanze più gravi. Periodici controlli urologici sono particolarmente utili per la diagnosi del cancro alla prostata che è il tumore più comunemente diagnosticato negli uomini.

Le malattie urologiche possono influire significativamente sulla qualità della vita di un individuo – afferma il Prof. Giuseppe Carrieri Presidente della SIU – saputo come condizioni d’infezioni del tratto urinario (ITU), calcoli renali, incontinenza urinaria e ingrossamento della prostata possono causare dolore, disagio e fastidi, peggioramento della qualità del sonno e disturbi in ambito lavorativo.

“SIU Risponde” è il servizio che la SIU mette a disposizione con l’Help Desk prevenzione@siu.it per fornire una consulenza indicativa all’utente e rispondere a quesiti su patologie urologiche – dichiara il prof. Vincenzo Mirone Consigliere Nazionale SIU – e attraverso i propri soci, s’intende contribuire a rafforzare la percezione dell’urologo come promotore del benessere dell’individuo.

La SIU rappresenta oltre 3.000 Urologi che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nei reparti e negli ambulatori di Urologia , in una rete di oltre 300 centri SIU Ospedalieri e Universitari , costituendo un patrimonio culturale, scientifico e organizzativo a tutela della salute urologica dei cittadini italiani.

La giornata dell’Urologia è propedeutica all’evento più atteso per l’Urologia Italiana con il lancio del programma “SIU Amica : un patto con le Associazioni Pazienti” che verrà siglato al Congresso Nazionale SIU, giunto quest’anno alla sua 96a edizione, programmato dal 7 al 9 Ottobre 2023 al Roma Convention Center La Nuvola , che sarà l’occasione anche per celebrare il 115° anniversario della nostra Società Scientifica.

Continua così il percorso per trovare ogni momento possibile di confronto con i Pazienti, le Istituzioni e il mondo scientifico urologico affinché si possa concretizzare la mission di sviluppare e diffondere la cultura urologica, di promuovere l’attività di ricerca scientifica e la formazione dei medici e di quanti operano nel settore delle patologie urologiche, su tutto il territorio nazionale.