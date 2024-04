Bambino Gesù: bollettino medico, bimbo arrivato da Bristol

AgenPress. È arrivato ieri sera alle ore 19.30 circa al Pronto soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il neonato trasferito dal Regno Unito attraverso un volo dell’Aeronautica Militare Italiana attrezzato per le emergenze sanitarie.

Su richiesta della famiglia, in accordo con le istituzioni italiane, il Bambino Gesù si è reso disponibile a prestare le cure necessarie al neonato, affetto da una gravissima malformazione cardiaca, in continuità con l’assistenza sanitaria ricevuta finora presso il Bristol Royal Hospital for Children.

Il piccolo paziente è stato ricoverato in urgenza presso l’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione cardiochirurgica. I medici del Bambino Gesù, sotto il coordinamento dell’Area clinica delle Scienze Fetali Neonatali e Cardiologiche, svolti gli approfondimenti diagnostici necessari, hanno valutato di eseguire un primo intervento combinato di cardiologia interventistica e cardiochirurgia, per aumentare le chance di sopravvivenza del bambino e migliorare la sua qualità della vita.