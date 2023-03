Ucraina. Sondaggio, 82% ucraini sogna il paese libero e membro dell’Unione europea

- Advertisement -

AgenPress – L’82% degli ucraini ritiene che il futuro dell’Ucraina come Paese libero e prospero dipenda dal fatto che diventi membro dell’Unione europea. E’ quanto emerge da un recente sondaggio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (Kiis), riferisce Ukrinform. Come sottolineato nel comunicato stampa, l’invasione russa del 2022 ha rafforzato il sostegno all’integrazione europea tra gli ucraini e ha ampiamente eliminato le differenze regionali. A gennaio 2022, il 92% degli ucraini desidera che l’Ucraina diventi membro dell’Ue e, a seconda della regione, il dato è dell’88-94% (in particolare, a est l’88% sostiene l’adesione all’Ue).