Stoltenberg (Nato): “Avvisa la Cina, niente armi alla Russia”

- Advertisement -

AgenPress. La Nato accoglie con favore tutte le iniziative di pace, ma l’ultima parola deve sempre spettare all’Ucraina. Mentre i presidenti di Cina e Russia Xi Jinping e Vladimir Putin si incontravano a Mosca, a Bruxelles il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha ribadito la richiesta a Pechino di non sostenere l’invasione russa e ha commentato il piano di pace in 12 punti della Cina.

“La proposta di pace cinese include alcuni aspetti ed elementi positivi che sostengo”, ha affermato Stoltenberg. “Ad esempio, l’importanza della sicurezza nucleare, della protezione dei civili e, non da ultimo, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza, sottolineando l’importanza della sovranità. Naturalmente qualsiasi soluzione di pace deve basarsi su questi principi”.

Secondo la Nato non ci sono prove che la Cina stia consegnando armi letali alla Russia, ma Stoltenberg ha messo in guardia il governo di Pechino dal farlo e non ha mancato di notare il continuo avvicinamento fra i due Paesi.

“L’incontro di Mosca fa parte di un percorso di avvicinamento tra Cina e Russia che abbiamo visto negli ultimi anni. Solo un paio di settimane prima dell’invasione, lo scorso febbraio, i presidenti Xi e Putin si incontrarono a Pechino, dove hanno firmato una dichiarazione congiunta promettendosi reciprocamente una partnership senza limiti”.