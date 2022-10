Senato. Licia Ronzulli eletta presidente senatori FI. “Ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità”

AgenPress – Licia Ronzulli, a quanto si apprende, è stata eletta presidente dei senatori di Fi per acclamazione. “Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo”, ha detto Silvio Berlusconi.

“Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi indicato come presidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama e tutti i senatori che hanno accolto questa proposta all’unanimità. Ci aspetta un lavoro duro e impegnativo, ma certamente anche emozionante, che porteremo avanti tutti insieme, così come siamo abituati a fare. Da parte mia ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità ed enorme dedizione certa di poter contare sul sostegno di tutti i colleghi”.