Sardone: “Ue sacrifica aziende e lavoratori su altare ideologia green”

AgenPress. “I piani Ue sull’ambiente continuano a portare con sé enormi criticità. Il rischio sempre più evidente è quello di sacrificare settori produttivi, aziende, lavoratori sull’altare dell’ideologia green: sono misure che non portano reali benefici all’ambiente, ma anzi avvantaggiano grandi inquinatori come la Cina, visto il già basso livello attuale di emissioni dell’Unione Europea.

Il risultato è che assisteremo a uno spostamento e aumento delle produzioni al di fuori dell’Europa. Le proposte di Bruxelles sembrano non considerare un fatto chiarissimo: chi paga per questi super piani? Pagheranno i consumatori, con aumenti dei prezzi e i lavoratori, con aziende in crisi e crisi sociali che già vediamo. Noi chiediamo più realismo, più buonsenso, più gradualità, meno ideologia. Basta con un’Europa che auto-penalizza e si sottomette alla Cina”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Ambiente, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.