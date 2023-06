Roma Pride: Cerreto (FdI), piena condivisione nella scelta di Rocca

- Advertisement -

AgenPress. “La decisione del presidente della giunta regionale del Lazio Francesco Rocca di revocare il patrocinio morale della Regione all’evento Roma Pride 2023 va condivisa e merita il pieno sostegno politico considerato che la concessione del patrocinio è vincolata ad alcune condizioni che non sono state rispettate dagli organizzatori.

C’è poi un altro tema che non può e non deve essere sottaciuto e cioè che negli ultimi giorni questa manifestazione aveva preso una deriva diversa ovvero un sfida nei confronti dello Stato che considera reato la pratica dell’utero in affitto. Le amministrazioni non possono patrocinare manifestazioni che dividono l’opinione pubblica e che come obiettivo hanno quello di contestare leggi dello Stato come, appunto, il divieto di praticare la maternita’ surrogata.

Nel sostenere la decisione del governatore Rocca, Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché diventi legge che chi pratica l’utero in affitto commette un reato universale. È stato questo un punto del programma presentato ai cittadini durante la campagna elettorale che ci hanno scelti e, forti del mandato ricevuto, non deluderemo le aspettative ed il Governo Meloni sta dimostrando ogni giorno che si lavora sodo per non deludere le aspettative”.

Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.