Roma. Premier ucraino. L’Italia è stata chiave nel sostegno all’Ucraina per l’adesione dell’Ue, lo ricorderemo

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo ad un nuovo livello della partnership tra i nostri Paesi. La ricostruzione inizia adesso. Siamo uniti nella difesa e siamo uniti nella ricostruzione”. Lo ha detto il premier ucraino Denys Shmyhal in un punto con la stampa con Giorgia Meloni, ringraziando “la presidente del Consiglio, le istituzioni e il popolo per il sostegno a 360gradi. L’Italia è stata chiave nel sostegno all’Ucraina per l’adesione dell’Ue, lo ricorderemo”.

“Ho chiesto alla mia collega Giorgia Meloni di dare sostegno all’avvio dei negoziati sull’adesione futura alla Nato” dell’Ucraina.

Shmyhal ha ricordato che “l’Italia ha giocato un ruolo fondamentale per lo status dell’Ucraina di candidato all’Ue e questo non lo dimentichiamo”.

I vertici di 600 aziende italiane, 150 ucraine e le istituzioni di entrambi i Paesi per parlare del futuro dopo la guerra sono stati i protagonisti della Conferenza bilaterale per la ricostruzione.

“Abbiamo avuto un incontro molto concreto, abbiamo parlato della ricostruzione e del piano di pace di Zelensky”, ha detto dopo l’incontro bilaterale con la premier. “La Russia ha iniziato questa guerra per distruggere il nostro Paese, non cerca la pace e dopo un anno non ha cambiato i suoi progetti”.

Il premier ha ringraziato l’Italia, e altrettanto ha fatto il presidente Zelensky, collegato in video: “Aiutateci a costruire un futuro sicuro per tutti noi” è stato il suo appello.