Roma. Metro A: personale ATAC salva una donna a Lucio Sestio

AgenPress. Il personale ATAC ha salvato una donna che rischiava di essere investita dal treno dopo essere scesa sui binari della stazione Lucio Sestio. Il gesto non è sfuggito ai dipendenti ATAC che hanno attivato le procedure di allarme, informando anche il 118 e le forze dell’ordine, mentre il macchinista fermava prontamente il convoglio.

La donna, che appariva in stato confusionale, è stata riportata in banchina dal personale ATAC, presa in consegna dai soccorritori e portata via.

ATAC rivolge un ringraziamento ai dipendenti intervenuti e i complimenti per l’operazione condotta con efficacia e professionalità.