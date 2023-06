Roma Gay pride, Imma Battaglia: “Il fatto che prima mi dai il patrocinio e poi lo ritiri mi fai proprio incazzare”

- Advertisement -

AgenPress. Imma Battaglia, storica attivista del mondo Lgbt, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Ilaria Sambucci su Radio Cusano Campus.

Sul mancato patrocinio della Regione Lazio per il gay pride.

“Il patrocinio della Regione e del Comune sono importanti perché dicono: siamo con voi, le vostre istanze fanno parte dei nostri obiettivi, capiamo quello che ci chiedete, anche se magari non lo condividiamo. Quindi il fatto che prima mi dai il patrocinio e poi lo ritiri mi fai proprio incazzare. Dicono che l’hanno ritirato per l’utero in affitto? La comunità omosessuale non è a favore dell’utero in affitto, la gestazione per altri che si fa in tanti Paesi solo in maniera volontaria è un’altra cosa.

Questa mistificazione è grave. L’utero in affitto ce l’hanno questi di Pro-Vita che dovrebbero rivolgersi a quei Paesi dove è permesso questo utero in affitto. L’utero in affitto è una pratica utilizzata per il 70% dagli eterosessuali, questo scontro manipolatore da parte degli integralisti è da rimandare al mittente. Continuano a buttarla in caciara in maniera patetica”.