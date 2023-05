Roma. Ambasciata Iran appende telecamera ad una forca. Radicali, Tajani intervenga subito

- Advertisement -

AgenPress – “Una telecamera appesa a una forca: è un’orribile intimidazione che sembra essere destinata a chi protesta davanti all’ambasciata iraniana di Roma. Tajani intervenga subito”. Lo dicono in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani a commento di quanto denunciato dalla deputata Quartapelle

“L’uso liberticida che il regime iraniano fa della violenza contro le giovani e i giovani che chiedono a gran voce libertà e democrazia arriva nella Capitale sotto forma di una forca in legno che sostiene una telecamera. Un inaccettabile richiamo alle impiccagioni e una minaccia per chiunque osi protestare. Siamo oltre ogni limite. Il ministro Tajani prenda provvedimenti al riguardo. Il nostro pensiero, come sempre, va a chi sta lottando anche mettendo a rischio la propria vita. Donna, vita, libertà!”.