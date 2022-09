AgenPress. Previsioni Meteo 27 Settembre 2022.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con maltempo sul Triveneto e neve in Trentino dai 1800 metri. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO

Al mattino isolate piogge sull’Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attese nuove precipitazioni sul Lazio, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità irregolare in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Calabria e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese schiarite, con isolate piogge sulla Sardegna. In serata ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in rialzo al nord. Massime in aumento al sud, stabili o in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna.