Israele. Netanyahu a Blinken: invaderemo Rafah se Hamas non dovesse accettare l’accordo sugli ostaggi

AgenPress – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito in un incontro privato il segretario di Stato Antony Blinken che Israele procederà con l’ invasione di Rafah se Hamas continuerà a condizionare un accordo sugli ostaggi alla fine della guerra, hanno detto due funzionari israeliani e statunitensi.

L’ amministrazione Biden è profondamente preoccupata per la possibilità di un’invasione militare israeliana di Rafah, una città nel sud della Striscia di Gaza dove si rifugiano più di un milione di palestinesi sfollati.

Biden è stato personalmente coinvolto negli intensi sforzi degli ultimi giorni per raggiungere un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che vede come un elemento cruciale di una strategia molto più ampia in patria e all’estero, dicono i funzionari statunitensi.

I consiglieri senior del presidente affermano che l’accordo sul tavolo in questo momento è l’unica via concepibile per un cessate il fuoco a Gaza e per porre fine a una guerra che ha attirato aspre critiche nei confronti di Biden tra alcuni dei suoi principali sostenitori prima delle elezioni presidenziali. .