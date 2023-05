Presentata alla Camera la Legge di screening nazionale pediatrico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia

- Advertisement -

AgenPress. Questa mattina, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il Vice-Presidente della Camera Giorgio Mulè ha presentato la Legge di screening nazionale pediatrico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia proposta da Fondazione Italiana Diabete, il cui primo firmatario è proprio l’onorevole Mulè.

La legge è stata approvata ieri in Commissione Sanità e sarà votata in aula a Montecitorio il 23 maggio.

La legge consentirà di prevenire, nei bambini da 1 a 17 anni, destinati ad avere il diabete di tipo 1, l’insorgenza dei sintomi più pericolosi, come la chetoacidosi, che può essere letale; permetterà di avere maggiori informazioni per comprendere meglio le cause della malattia, con la possibilità di introdurre strategie farmacologiche per rallentarla e possibilmente fermarla.

Inoltre permetterà di diagnosticare precocemente la celiachia, che può portare molte complicanze se non diagnosticata (ad oggi oltre il 65% dei casi non è diagnosticato).