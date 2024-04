OMS: uso eccessivo di antibiotici durante la pandemia di Covid-19

AgenPress. Nuove prove provenienti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mostrano l’ampio uso eccessivo di antibiotici durante la pandemia di COVID-19 in tutto il mondo, che potrebbe aver esacerbato la diffusione “silenziosa” della resistenza antimicrobica (AMR).

Mentre solo l’8% dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 presentava coinfezioni batteriche che richiedevano antibiotici, tre su quattro, ovvero circa il 75% dei pazienti, sono stati trattati con antibiotici “nel caso in cui” fossero utili. L’uso di antibiotici variava dal 33% per i pazienti nella regione del Pacifico occidentale, all’83% nel Mediterraneo orientale e nelle regioni africane. Tra il 2020 e il 2022 le prescrizioni sono diminuite nel tempo in Europa e nelle Americhe, mentre sono aumentate in Africa.

Il tasso più alto di utilizzo di antibiotici è stato osservato tra i pazienti con COVID-19 grave o critico, con una media globale dell’81%. Nei casi lievi o moderati si è verificata una notevole variazione tra le regioni, con l’utilizzo più elevato nella regione africana (79%).

L’OMS classifica gli antibiotici secondo la classificazione AWaRe (Access, Watch, Reserve), in base al rischio di resistenza antimicrobica. Lo studio ha rilevato in modo preoccupante che gli antibiotici “Watch” con un potenziale di resistenza più elevato sono stati prescritti più frequentemente a livello globale.

“Quando un paziente necessita di antibiotici, i benefici spesso superano i rischi associati agli effetti collaterali o alla resistenza agli antibiotici. Tuttavia, quando non sono necessari, non offrono alcun beneficio e presentano rischi, e il loro utilizzo contribuisce all’emergere e alla diffusione della resistenza antimicrobica”, ha affermato la dott.ssa Silvia Bertagnolio, responsabile dell’unità dell’OMS per la sorveglianza, le prove e il rafforzamento dei laboratori, divisione per la resistenza antimicrobica.

“Questi dati richiedono miglioramenti nell’uso razionale degli antibiotici per ridurre al minimo le conseguenze negative non necessarie per i pazienti e le popolazioni”.

Nel complesso, l’uso di antibiotici non ha migliorato i risultati clinici per i pazienti con COVID-19. Ma piuttosto, potrebbe creare danni alle persone senza infezione batterica, rispetto a quelle che non ricevono antibiotici. Ciò sottolinea l’urgente necessità di migliorare l’uso razionale degli antibiotici per ridurre al minimo le conseguenze negative non necessarie sia per i pazienti che per le popolazioni.

Una sintesi e una valutazione sistematiche delle prove completeranno questo lavoro per informare le prossime raccomandazioni dell’OMS sull’uso degli antibiotici nei pazienti con COVID-19, come parte delle linee guida per la gestione clinica di COVID-19.

Questi risultati si basano sui dati della piattaforma clinica globale dell’OMS per COVID-19, un archivio di dati clinici standardizzati a livello individuale e anonimizzati provenienti da pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19. I dati sono stati raccolti da circa 450.000 pazienti ricoverati negli ospedali per COVID-19 in 65 paesi in un periodo di 3 anni tra gennaio 2020 e marzo 2023. I risultati sono stati presentati in un poster scientifico dell’OMS condiviso al Congresso globale ESCMID, che si svolge a Barcellona, ​​Spagna, dal 27 al 30 aprile.

“Questi risultati sottolineano l’importante necessità di finanziare adeguatamente gli sforzi per migliorare la prescrizione di antibiotici a livello globale e sono particolarmente rilevanti da discutere in vista della prossima riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla resistenza antimicrobica che si svolgerà questo settembre”, ha affermato la dott.ssa Yukiko Nakatani, dell’OMS. Direttore generale aggiunto per la resistenza antimicrobica.

La riunione di alto livello delle Nazioni Unite sulla resistenza antimicrobica riunirà i leader globali per impegnarsi a mitigare la resistenza antimicrobica nella salute umana, nella salute animale, nei settori agroalimentari e nell’ambiente e per promuovere la leadership politica, i finanziamenti e le azioni per rallentare l’emergenza e la diffusione della resistenza antimicrobica.