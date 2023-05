Porta a Porta. Zelensky. “Putin non userà il nucleare, non sarebbe più vivo il giorno dopo”

- Advertisement -

AgenPress – “Putin non userà il nucleare, se dovesse farlo non sarebbe più vivo il giorno dopo e mi sembra una persona che ha voglia di vivere”.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato allo speciale Porta a Porta.

“Ci sarà una controffensiva, respingeremo i russi e il sostegno interno di Putin diminuirà: quando saremo sul confine della Crimea le persone che lo circondano faranno pressioni su di lui perche cerchi una via di uscita, e quindi manca poco. Non tutti capiscono fino in fondo che cosa succeda al mondo dell’informazione all’interno della Russia: Putin è riuscito a raccontare che in Ucraina ci sono i nazisti, i russi sono i nostri vicini ma hanno iniziato a crederci. Lui controlla tutto lo spazio mediatico per ottenere il sostegno della società, userà gli stessi strumenti per uscire dalla crisi, dirà alla sua gente che ha vinto”.