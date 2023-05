Pnrr, Borgonzoni: “Con il nuovo finanziamento per i borghi da 200 milioni, ulteriori opportunità per le imprese culturali e creative”

- Advertisement -

AgenPress. “Un nuovo finanziamento per le imprese culturali e creative. Anche queste realtà – essenziali per il ripopolamento e lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori – potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dall’intervento del Ministero della Cultura che destina circa 200 milioni di euro all’insediamento di micro, piccole e medie imprese nei 294 borghi già assegnatari delle risorse Pnrr stanziate per la rigenerazione dei piccoli borghi storici”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni in occasione del lancio dell’Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno e fino all’11 settembre 2023.

“Il riconoscimento della centralità dell’industria culturale e creativa – aggiunge il Sottosegretario – è una battaglia che stiamo portando avanti da tempo. Sono soddisfatta di questo nuovo traguardo, che si aggiunge ai 135 milioni di euro già stanziati per il settore. Presto ulteriori fondi dedicati alla formazione. E un altro passo a cui sto lavorando sarà quello che porterà al riconoscimento del tax credit anche per le imprese culturali e creative”.