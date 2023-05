Parigi. Zelensky all’Eliseo accolto da Macron che riaffermerà “l’immancabile sostegno” all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all’Eliseo, dove lo ha accolto, nel cortile del palazzo presidenziale, il capo dello stato francese Emmanuel Macron. I due si sono poi avviati verso i saloni dell’Eliseo dove Zelensky e Macron parleranno della situazione in Ucraina e dei “bisogni urgenti umanitari e militari” di Kiev durante una cena di lavoro.

“Questo scambio consentirà loro di continuare e approfondire il loro dialogo di fiducia dopo il loro incontro lo scorso 8 febbraio a Parigi e da allora i loro regolari scambi telefonici”, ha detto Zelensky.

Durante l’incontro, Macron “riaffermerà l’immancabile sostegno della Francia e dell’Europa per ripristinare i legittimi diritti dell’Ucraina e difendere i suoi interessi fondamentali”, secondo la dichiarazione.

“La discussione di questa sera si concentrerà quindi sul sostegno che la Francia continua a fornire in risposta alle urgenti esigenze militari e umanitarie dell’Ucraina. I due presidenti discuteranno anche delle prospettive a lungo termine per il ritorno della pace in Europa, in particolare sulla base del piano di pace proposto dal presidente Zelensky, che la Francia sostiene”.