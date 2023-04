Natalità. Sen. Scilipoti Isgrò: “Aiutare le famiglie”

- Advertisement -

AgenPress. “In una interessante intervista al quotidiano Repubblica, Gigi De Palo, attuale presidente della Fondazione per la natalità ha dichiarato che è urgente un piano Marshall per le famiglie italiane, naturalmente quelle in difficoltà, riducendo le tasse in misura del numero dei componenti.

Si tratta in sostanza dell’auspicato quoziente familiare. E’ una eccellente idea che potrà avere due risvolti positivi: incentivare la formazione di famiglie per un verso e combattere il preoccupante fenomeno della denatalità.

Lo Stato venga attivamente incontro alle famiglie con aiuti economici, politica fiscale e welfare”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò